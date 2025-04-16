Olay, Kale Mahallesi eski Afşin Yatılı Bölge Okulunun çevresinde meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma H.T. ile Erdinç Çiçek arasında bıçaklı kavgaya dönüştü.

H.T., 22 yaşındaki Erdinç Çiçek’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı yapılan çalışma sonucu H.T. ile bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.