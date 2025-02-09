Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin Belediyesi, Afşin Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afşin Tek Işık Spor Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen Deprem Şehidi Güreşçileri Turnuvası tartıya çıkarak, ölçümlere uyum sağlayan sporcular müsabakada yarışmaya sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam etti. Organizasyona, küçükler, yıldızlar ve 17 yaş altı kategorilerindeki güreşçiler doyasıya mücadele verdi.

Vatandaşlar tarafından yoğun bir katılım gösterilen müsabaka, Afşin Süper Toto Spor Salonunda gerçekleşti. Heyecan mutluluk ve üzüntünün bir arada olduğu maçta sporseverler büyük bir dikkatle maçı seyretti.

Kıran kırana gerçekleşen müsabakada gün sonunda nalistler belli olurken, güreşçilerin ödüllerini Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, belediye başkan yardımcısı Ahmet Biçici ve protokol takdim etti.