Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Balal'ın cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'ne getirildi.

Öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Okul Saldırısında Canını Hiçe Saydı: Kahraman Baba O Anları Anlattı!
Törene, anne Tuba Belli, kardeşi Ömer Alp, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, öğretmenleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.