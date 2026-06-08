Kapının Önünde Sohbet Ederken Kurşunların Hedefi Oldular

Olay, pazar günü saat 00.20 sıralarında Afşin Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.P.’ye ait ikametin önünde, otomobil içerisinde oturarak sohbet eden R.K. ve O.P., yanlarına yaklaşan tanımadıkları bir şahsın iddiaya göre silah doğrultmasıyla şoke oldu.

Kimliği belirsiz şahsın araca doğru 4-5 el ateş etmesi üzerine, kurşunların hedefi olan R.K. ve O.P. hızla olay yerinden uzaklaşarak araçla birlikte doğrudan Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sığındı. Canlarını zor kurtaran şahıslar, emniyette verdikleri ilk ifadede kendilerine ateş açan saldırgandan davacı ve şikayetçi oldu.

Afşin ve Elbistan Emniyeti’nden Ortak Operasyon

İhbarın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplar sonucunda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin iki farklı araçla olay yerinden kaçtıkları ve Elbistan ilçesine doğru gittikleri tespit edildi.

Zaman kaybetmeden Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordinasyon kuran Afşin polisi, düzenlenen ortak operasyonla olaya karışan 5 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak Afşin’e intikal ettirdi.

"Başkası Sandık, Yanlışlıkla Ateş Ettik"

Emniyette sorguya alınan 5 şüpheli verdikleri ifadede hedef şaşırttıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, aralarında alacak verecek meselesi bulunan S.A. isimli şahıs ile husumetli olduklarını, olay anında söz konusu araçta S.A.’nın bulunduğunu düşünerek ateş açtıklarını itiraf ettiler. Olayla ilgisi olmayan R.K. ve O.P.'nin ise tamamen yanlış anlaşılmanın kurbanı olduğu belirlendi.

Adli Süreç Başlatıldı, Suç Aleti Aranıyor

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Polis ekiplerinin olayda kullanılan suç aleti silahı ele geçirmek için başlattığı arama çalışmaları ise titizlikle devam ediyor.