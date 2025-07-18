Yakınları haber alamayınca jandarmaya başvurdu
Edinilen bilgiye göre, ailesi ve yakınları, F.K.’den uzun süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Cansız bedeni konteynerde bulundu
Yapılan araştırmalar sonucunda jandarma ve aile üyeleri, Tanır Mahallesi'nde bir konteynere ulaştı. Konteynerin içine girildiğinde F.K.’nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.
Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede F.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
F.K.’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.