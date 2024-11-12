Sürücü H.Ş., bir başka kazaya karışan kişilere yardım ederek hastaneye götürdü. Hastaneye bıraktığı kazazedelerin ardından dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak kaza geçirdi. Şans eseri sürücü H.Ş. kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla polis ekipleri sevk edilerek gerekli incelemeler başlatıldı. Kazada otomobilde ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu