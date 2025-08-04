Afşin Belediyesi ev sahipliğinde 3 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen törende, Afşin Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Kızlarpınarı ve Emirli Dereleri Taşkın Önleme Kanalı ile Afşin İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası’nın temeli atıldı. Aynı gün içerisinde tamamlanan Afşin Atatürk Parkı ve Sosyal Tesisleri’nin de açılışı yapıldı.

Törene, Önceki Dönem Tarım ve Orman Bakanımız, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Av. Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ve Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanımız M. Burak Gül, MHP Kahramanmaraş İl Başkanımız Mansur Metehan, AK Parti Afşin İlçe Teşkilatımız ve MHP Afşin İlçe Teşkilatımız katıldı.

Yatırımlar Devam Ediyor

Afşin’de son dönemde kamu kurumları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında birçok yeni yatırım hayata geçirilirken, devam eden projelerle birlikte ilçenin altyapısı ve sosyal yaşam alanları büyük oranda yenileniyor.

Temeli atılan projelerin yanı sıra ilçede inşaatı devam eden veya planlama aşamasında olan yatırımlar şu şekilde:

Hizmet Binaları:



Afşin Vergi Dairesi Müdürlüğü (proje aşamasında), Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı (ihalesi yapıldı), Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü (%60 fiziki gerçekleşme), Afşin Adliyesi Lojmanı (%90 fiziki gerçekleşme), Afşin 2. Noterliği (hizmete açıldı).

Sağlık ve Sosyal Hizmetler:



Afşin Devlet Hastanesi (150 yataklı, sismik izolatörlü), Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (%80 fiziki gerçekleşme), Afşin Sosyal Hizmet Merkezi (proje aşamasında).

Altyapı ve Çevre Yatırımları:



Akdere İçme Suyu Projesi (%80 fiziki gerçekleşme), Karakuz Barajı (sahada çalışmalar başladı), Arıtaş, Çobanbeyli, Emirilyas ve Altunelma Mahalleleri Doğalgaz Altyapı Projesi (devam ediyor), Adatepe Barajı Sulama Kanalı (10 köy ve Elbistan Ovası’nı kapsıyor), Kızlarpınarı ve Emirli Dereleri Taşkın Önleme Kanalı (%10 fiziki gerçekleşme).

Ulaşım:



Göksun–Afşin duble yol çalışması devam ediyor. Ayrıca birçok grup yolu ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz tarafından asfaltlandı.

Yerleşim ve Konut:



Termik santrallerden etkilenen 4 köyün taşınmasına yönelik TOKİ projesi (847 konut, 18 dükkân, 1 cami – %30 fiziki gerçekleşme), rezerv yapı alanlarında 4 etaplık planlama sürüyor.

Sanayi ve Ekonomi:



Afşin Organize Sanayi Bölgesi’nde zemin etüt çalışmaları tamamlanmış olup imar planı onay aşamasına gelmiştir.

Eğitim ve Kültür:



Afşin İlçe Halk Kütüphanesi (600 kişilik kapasite – ihale bekleniyor). Depremler sonrası Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle birçok okul binası yeniden yapılmıştır.

Spor:



Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (temeli atıldı), Afşin Kapalı Spor Salonu (ihale aşamasında).

Büyükşehir Belediyesi Yatırımları:



Afşin’e yönelik yatırımlar kapsamında entegre katı atık tesisi, asfalt plent tesisi, taş ocağı ve konkasör tesisi ile altyapı kanalizasyon projeleri hayata geçiriliyor.

Belediye Araç Filosunda Büyük Dönüşüm

Afşin Belediyesi, son iki yılda 22 yeni hizmet aracını bünyesine katarak kiralık araç kullanımını sonlandırdı. Araçlar arasında ekskavatörler, kazıcı yükleyiciler, damperli ve çöp kamyonları, arazözler, kaldırım yıkama aracı, süpürge aracı ve çeşitli hizmet araçları yer alıyor.

Teşekkür Mesajı

Afşin Belediye Başkanı, törenden sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat depremlerinden sonra başlattığımız yeniden inşa süreci kapsamında, bugün temelini attığımız ve açılışını gerçekleştirdiğimiz projeler, Afşin’in yarınlarına duyduğumuz inancın bir göstergesidir.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza ve bakanlarımıza, katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Sefer Turan’a, Kahramanmaraş Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”