Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Osman Ardıç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde 06 BBK 273 plakalı otomobilin plakasının henüz belirlenemeyen bir kamyonla çevre yolunda çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Osman Ardıç’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ancak, tüm müdahalelere rağmen Osman Ardıç’ın hayat mücadelesini kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.