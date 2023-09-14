Cep Telefonu Sipariş Etti Kılıfı Geldi Cep Telefonu Sipariş Etti Kılıfı Geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayına İlişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Rakamlarını Açıkladı.
TÜFE'deki Değişim Ağustosta Bir Önceki Aya Göre %9,09, Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre %43,06, Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %58,94 Ve On İki Aylık Ortalamalara Göre %56,28 Olarak Gerçekleşti.
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre En Az Artış Gösteren Ana Grup %24,97 İle Konut Oldu. Buna Karşılık, Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artışın En Yüksek Olduğu Ana Grup İse %89,31 İle Lokanta Ve Oteller Oldu.
 

Kaynak: TRT Haber