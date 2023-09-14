Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayına İlişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Rakamlarını Açıkladı.

TÜFE'deki Değişim Ağustosta Bir Önceki Aya Göre %9,09, Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre %43,06, Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %58,94 Ve On İki Aylık Ortalamalara Göre %56,28 Olarak Gerçekleşti.

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre En Az Artış Gösteren Ana Grup %24,97 İle Konut Oldu. Buna Karşılık, Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Artışın En Yüksek Olduğu Ana Grup İse %89,31 İle Lokanta Ve Oteller Oldu.

