Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, müzik ve eğlencenin kalbinin attığı bir atmosferde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bu yıl fuara katılan Kahramanmaraş İtfaiyesi, açtığı stantlarla hem yetişkinleri hem de çocukları bilgilendirerek önemli bir farkındalık oluşturdu. Ziyaretçiler, stantlarda günlük yaşamda ve acil durumlarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında değerli bilgiler edindi.

Minik ziyaretçiler için ise fuar, eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Kahramanmaraş İtfaiyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurduğu tırmanma duvarı ile fuara gelen miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşattı.