Toplumsal barışı bozmak ve çatışmaya neden olmak gibi bir planın içerisindedir. Uluslararası kuruluşların etki ajanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda ajanlık yapmaktan da soruşturma açılmalıdır. Bir dönem Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden Güner Ümit medya dünyasındanda çekilmiştir. Alevi vatandaşlarımızın gösterdiği bu onurlu davranışı bizlerde devam ettirmeliyiz. Bundan sonra Gülşen denen sözde sanatçıya tüm ekranlar kapatılmalıdır. Belediyeler konser verdirmemelidir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak ekranlarımızı kapatıyoruz. Biz bu milleti seviyor ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan “ Bu kadının açıklamaları tesadüf olamaz. Seçim öncesi laik antilaik çatışması çıkarmak istiyor. Bu kadını kim fonluyor ve koruyor. En şiddetli şekilde manen ve hukuken cezalandırılmalıdır’ diye konuştu.

ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ