Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL
Aile Hekimi Sağlık Raporu: 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu: 1250 TL
Silah Ruhsatı İçin Sağlık Kurulu Raporu: 1500 TL
Sürücü Raporları:

  • Tek Branş: 300 TL

  • İki Branş: 450 TL

  • Kurul Raporu: 750 TL
    Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş):

  • Sınıf I: 5250 TL

  • Sınıf II: 3750 TL
    Dalgıç/Denizaltıcı Raporu: 3750 TL
    Psikiyatri Muayenesi (Psiko-Teknik): 300 TL

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SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Online Ödeme:

Resmi ödeme sayfası olan sbos.saglik.gov.tr üzerinden kredi kartı veya banka havalesiyle kolayca ödeme yapılabiliyor.

Banka Havalesi ile Ödeme:

  • Halkbank IBAN: TR500001200945200027000001

  • VakıfBank IBAN: TR500001500158007356781973

  • Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı

Not: Ödeme sonrası raporunuza e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişebilirsiniz.

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