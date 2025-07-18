Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL
Aile Hekimi Sağlık Raporu: 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu: 1250 TL
Silah Ruhsatı İçin Sağlık Kurulu Raporu: 1500 TL
Sürücü Raporları:
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Tek Branş: 300 TL
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İki Branş: 450 TL
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Kurul Raporu: 750 TL
Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş):
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Sınıf I: 5250 TL
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Sınıf II: 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Raporu: 3750 TL
Psikiyatri Muayenesi (Psiko-Teknik): 300 TL
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?
Online Ödeme:
Resmi ödeme sayfası olan sbos.saglik.gov.tr üzerinden kredi kartı veya banka havalesiyle kolayca ödeme yapılabiliyor.
Banka Havalesi ile Ödeme:
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Halkbank IBAN: TR500001200945200027000001
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VakıfBank IBAN: TR500001500158007356781973
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Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
Not: Ödeme sonrası raporunuza e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişebilirsiniz.
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