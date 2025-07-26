Olay, gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Ö. Çınar isimli zanlı, aile yakınlarının evine giderek henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki silahı çıkarttı. Ardından yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez’e (56) defalarca ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Türkan Söylemez’in hayatını kaybettiği, Aygül Çınar’ın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı olay yerinden kaçtı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Mersin cinayet haberleri, Akdeniz ilçesi aile içi şiddet, yenge ve annesine silahlı saldırı, gibi anahtar kelimelerle dikkat çeken bu olay, kentte büyük üzüntüye neden oldu. Polis ekipleri, olayın arka planını aydınlatmak ve failin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.