28 Şubat 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Hatice Sibel Aytan, sinema, reklam ve dizi film oyuncusudur. Oyuncu eğitimini Müjdat Gezen Eğitim Merkezinde tamamladı.

Sibel Aytan, Ariel ve Penti gibi reklam çalışmaları yanı sıra 2017 yılından itibaren gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra profesyonel olarak dans etmekte ve eğitmenlik yapmaktadır.

Sibel Aytan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Gassal (2024)

Al Sancak (2023)

Seni Kalbime Sakladım (2022)

Kuruluş: Osman (2021–2022)

Kusursuz Cinayet (2019)

Siccin 6 (2019)

Hıçkırık (2018)

Bir Deli Sevda (2017)