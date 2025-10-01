Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili duyurulan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

"Aile Yılı"nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini vurgulayan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kredi desteği güncellendi

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında daha önce 150 bin TL olan faizsiz kredi desteği, yapılan yeni düzenleme ile 2026 yılı itibarıyla iki ayrı yaş grubuna göre artırıldı. Buna göre:

18-25 yaş arasındaki çiftlere: 250.000 TL

26-29 yaş arasındaki çiftlere: 200.000 TL faizsiz kredi verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yazılı açıklamasında bu güncellemenin gençlerin evlilik kararını desteklemek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla yapıldığını belirtti. Açıklamasında, "Başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık. Aile Yılı kapsamında gençleri ve aile kurumunu her yönüyle desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni kredi tutarlarıyla birlikte:

Evlilik hazırlığında olan binlerce genç çift için maddi rahatlama sağlanacak.

Gençlerin evlenme yaşı ertelenmeden yuva kurmaları teşvik edilecek.

Evlilik oranlarında yaşanan düşüşe karşı yapısal bir destek sunulacak.

Aile kurma süreci, özellikle ekonomik nedenlerle ertelenen çiftler için daha kolay hale gelecek.

Gençlere Can Suyu

Türkiye’de son yıllarda artan ekonomik zorluklar nedeniyle gençlerin evlilik yaşının ileriye kaydığı, düğün ve ev kurma maliyetlerinin gençleri zorladığı biliniyor. Özellikle 2023 sonrası artan enflasyon, çeyiz, kira, mobilya ve beyaz eşya gibi temel ihtiyaçlara erişimi oldukça güçleştirmişti.

Bu kapsamda faizsiz kredi desteğinin artırılması, genç çiftlerin ekonomik kaygılarla evlilikten vazgeçmelerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Geri Ödeme Nasıl Olacak?

Aile ve Gençlik Fonu kredileri:

Faizsiz olarak verilecek.

İlk iki yıl geri ödemesiz olacak.

Sonrasında ise uzun vadeli, küçük taksitlerle ödeme planı uygulanacak.

Kimler Başvurabilir?

Yeni düzenlemeye göre Aile ve Gençlik Fonu kredilerine başvurmak için:

Her iki eşin de 18-29 yaş arasında olması gerekiyor.

En az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı.

Çiftin ilk evliliğini yapıyor olması şartı aranıyor.

Evlenmeden önce veya hemen sonra başvuru yapılabiliyor.

Ayrıca sosyal destek kriterleri ve başvuru detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmî internet sitesinde yayınlanacak.