Kahramanmaraşlı gazeteci ve Büyükşehir Belediyesi personeli, aynı zamanda Aksu TV’nin eski çalışanlarından Asilhan Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı personeli Yiğit Can Yılmaz’ın anneleri, Karayolları personellerinden merhum Fikret Yılmaz’ın eşi Zübeyde Yılmaz, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip Abdülhamithan Camii’nde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte dualar eşliğinde Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine; TBMM 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz ailesi için taziye, 01 – 03 Ekim 2025 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Binevler Taziye Evi’nde kabul edilecek.