Temmuz ayında başlayan TBMM tatili bugün sona eriyor. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği ÖTV oranları değişikliği, İklim Kanunu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, emekli maaş zammı gibi çalışmaların ardından Meclis 2.5 aylık tatil sürecine girmişti. TBMM'de yeni yasama yılı ile gündemdeki konular değerlendirilecek.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis Genel Kurulu, geleneksel olarak her yıl 1 Ekim’de açılıyor. Bu yılki açılış, hem siyasi atmosfer hem de beklenen kritik yasa teklifleri nedeniyle kamuoyunda büyük ilgiyle takip ediliyor.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı ile yoğun mesaisine başlıyor. Yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından Meclis, açılış toplantısıyla yeni yasama yılına girecek. Meclis'teki açılış oturumu öncesinde sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak. Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılış oturumu yapılacak. Düzenlenen tören sonrası, saat 14.00'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kuruluna hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yasama yılı açılış konuşmasında iç ve dış gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

MECLİSTE HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Yeni yasama yılında TBMM'nin gündeminde birçok önemli başlık yer alıyor. Bu yıl özellikle ekonomi, iç güvenlik, anayasa değişikliği tartışmaları, eğitim reformu ve sosyal politika düzenlemeleri öne çıkacak.

İşte Meclis gündeminde öne çıkan bazı başlıklar:

Yeni Anayasa çalışmaları: Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'nin öncülüğünde yürütülen yeni anayasa taslağı üzerinde çalışmalar yeniden hız kazanacak.

Emeklilik düzenlemeleri ve EYT’nin kapsamı: Milyonları ilgilendiren emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler Meclis’e sunulacak.

Vergi reformu ve enflasyonla mücadele: Yeni vergi düzenlemeleri, yüksek enflasyonla mücadele için atılacak ekonomik adımlar da Meclis’in önemli gündem maddeleri arasında.

İç güvenlik ve terörle mücadele yasaları: Yeni terörle mücadele paketi ve güvenlik reformlarının da bu dönemde Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.

Deprem bölgesine yönelik yasa teklifleri: 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller için yeni imar ve destek yasaları masada.

Abdullah Güler, 7 Ekim'de trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacaklarını bildirdi. Güler, bu ay itibarıyla süreleri bitecek Cumhurbaşkanlığı tezkereleri olduğunu vurgulayarak, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerini ekim ayı içinde yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin yasama organı, bugün yeniden çalışmaya başlıyor. Hem iktidar hem muhalefet için oldukça kritik geçmesi beklenen 2025-2026 yasama yılında, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren yasa teklifleri ve siyasi gelişmeler kamuoyunun gündemini belirleyecek.