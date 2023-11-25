Bülbül, adaylık sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.
Kahramanmaraş’ta hayata geçireceği projeler hakkında da açıklamalarda bulunan yüksek mühendis Ahmet BÜLBÜL, kahraman şehir için var gücüyle çalışacağını belirtti.
Bülbül, adaylık sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.
Kahramanmaraş’ta hayata geçireceği projeler hakkında da açıklamalarda bulunan yüksek mühendis Ahmet BÜLBÜL, kahraman şehir için var gücüyle çalışacağını belirtti.
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