Bakan Özhaseki Kent Genelinde Gelinen Son Nokta Hakkında Bilgiler Paylaştı Bakan Özhaseki Kent Genelinde Gelinen Son Nokta Hakkında Bilgiler Paylaştı

Bülbül, adaylık sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.
Kahramanmaraş’ta hayata geçireceği projeler hakkında da açıklamalarda bulunan yüksek mühendis Ahmet BÜLBÜL, kahraman şehir için var gücüyle çalışacağını belirtti.

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar