Kurtulmuş, "Herhangi bir şekilde tekelleşme faaliyetleri olursa buna devlet müsaade etmez. Zaten ilgili kurumlar tekelleşme faaliyetlerine de doğrudan doğruya müdahale edebilir." dedi.

"Aslında evet Türkiye serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde yönetilen bir ülkedir, yönetilen bir ekonomidir ama serbest pazar ekonomisinin vermiş olduğu hareket serbestinden yola çıkarak hiç kimsenin piyasaları manipüle etme hakkı ve yetkisi yoktur. Böylece bazı çevrelerin piyasada serbest pazar şartlarını suistimal ederek tekel oluşturması bazı fiyatları istedikleri seviyeye çekerek vatandaşlarımızın bu zor ekonomik şartlar içerisinde alım güçlerini aşağıya çekecek bazı faaliyetler içerisinde olması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda evet işin tabi ki denetim kısmı vardır. İlgili Ticaret Bakanlığımız bu anlamda fahiş fiyat peşinde olan, yüksek karlarla piyasayı manipüle eden kuruluşlar hakkında gerekli düzenlemeleri yapacaktır, bunları arttırarak sürdürmeye devam edecektir ama aynı zamanda şunu da söylemek gerekir, ticaret sadece birtakım tedbirler birtakım baskılar vesaireler ile yürütülen bir alan değildir. Bir de hele bizim gibi büyük bir milletin ticarette bildiği başkalarının bilmediği başka bir şey vardır ki oda ticaret ahlakıdır. Ticaretin de bir ahlakı vardır. Yani sadece kurallardan sadece birtakım yönlendirmelerden ibaret bir alan değildir ekonomi, bunun da bir ahlakı vardır. Dolayısıyla özellikle böyle zor bir süreçte nasıl olsa biz tekeliz diyerek istediği fiyatı koymak ticaret ahlakıyla bağdaşmaz.