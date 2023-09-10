Yaşanan depremler sonrası teşkilatı ile gece gündüz sahada olan ve yaraların sarılması için gerek Kahramanmaraş’ta gerekse de Ankara’da yoğun mesai harcayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Haber Ötesi programına konuk oldu.

Başkan Görgel, Programda 7 Ekim’de Gerçekleştirilecek Olan Kongre Ve 31 Mart’ta Gerçekleştirilecek Belediye Seçimlerine Dair Açıklamalarda Bulundu.

Konuşmasının devamında Başkan Görgel, “deprem bölgesinde milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımız, yoğun çalışma yürütüyor.” Dedi.