Kahramanmaraş’ın uzun yıllardır gündeminde olan içmesuyu sorununa kalıcı çözüm getirmesi hedeflenen Kılavuzlu İçmesuyu İletim Hattı Projesi hızla tamamlanma aşamasına geliyor.

Şehrin içmesuyu altyapısını güçlendirecek dev projede gelinen son durum yerinde incelendi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne içmesuyu ulaştıracak hat üzerindeki çalışmaları sahada inceledi.

Heyet, devam eden altyapı çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Teknik ekipler, hattın önemli bir bölümünün tamamlandığını ve kısa süre içerisinde test aşamasına geçileceğini belirtti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ın su ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacak bu proje, sadece bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Kılavuzlu İçmesuyu Projesi tamamlandığında, hemşehrilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içmesuyuna erişimi garanti altına alınmış olacak. Bu hizmetin hayata geçmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum.”