Görevlerinden affını isteyen ve aldıkları emaneti alnının akıyla teslim eden Onikişubat İlçe Başkanımız Sn. Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Çakar, Göksun İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Akgül ve Nurhak İlçe Başkanımız Sn. Arif Gevrek’e bugüne kadar Kahramanmaraş’ımıza ve AK Parti davamıza sundukları değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz.

İlçelerimizde AK Parti davasını en iyi şekilde temsil eden, milletimizin gönlünde yer edinen bu değerli başkanlarımızın katkıları, partimizin başarısında önemli bir yere sahiptir. Verdikleri emekler, gösterdikleri fedakârlıklar ve milletimize sundukları hizmetler için her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu kutlu yolda hep birlikte, milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.

Av. M. Burak GÜL

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı