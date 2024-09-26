Ünal programda yapmış olduğu açıklamada Millet iradesinin önemine dikkat çekti.

Ünal, "Yine hatırlayalım, millet iradesi ve unuttuğumuz bir hususu. Geçmişte ne diyorlardı, biz cumhurbaşkanı seçmek istediğimizde; TBMM'nin asli görevi iken; o dönem cumhurbaşkanı seçmek için ne demişlerdi bize; 'Siz milleti temsil ediyorsunuz ama cumhurbaşkanı seçemezsiniz.' Bize kim 'Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' demişti? İşte o millet iradesini tanımayan, millet iradesi üzerinde kendisini vesayet organı olarak görenler bunu söylemişti. Millet iradesinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için dün milletin iradesinin üzerine vesayet oluşturanları unutmamak gerekiyor. Unutursak irademiz üzerinde yine vesayet kurulur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ünal kendilerini ve AK Parti hükümetlerinin yaptıklarını eleştirenlere de seslenerek önemli mesajlar verdi.

"Siz bu milletin bir parçası olmak istiyorsanız bu milletle tasada, sevinçte ortak olacaksınız. Tasada, sevinçte ortak değilseniz o zaman bu milletin bir parçası olamazsınız. Biz 'millet' dediğimiz zaman diyorlar ki 'Siz millet dediğinizde kimi kastediyorsunuz?' Biz 'millet' dediğimizde, hangi siyasi görüşten olursa olsun aynı tasada, aynı sevinçte ortak olanları kastediyoruz. Hangi siyasi görüşte olursa olsun Türkiye'nin yanında duranları kastediyoruz. Bayrağımızın yanında duranları kastediyoruz. Devletimizin yanında duranları kastediyoruz. O yüzden bunlarla ilgili bu millet 1950'de bir karar vermiş. 74 senedir bunları iktidar yapmadı bu millet. Arada geldi gittiler de onlar sayılmaz."

Editör: Yunus Firdevsoğlu