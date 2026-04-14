Hafta ortasına kadar yaz havası

Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.

Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, güney illerinde termometreler 30 dereceye kadar yükselecek.

Perşembe günü zirve yapacak

Haftanın en sıcak günü perşembe olacak.

Beklenen sıcaklıklar:

Adana: 30°C

Antalya: 28°C

İzmir: 25°C

Ankara: 21°C

Doğu Anadolu’da ise gece soğukları yerini daha ılıman bir havaya bırakacak.

Cuma günü hava aniden değişiyor

17 Nisan Cuma günü itibarıyla batı bölgelerden giriş yapacak yağışlı sistem, hava durumunu tamamen değiştirecek.

İlk etapta Trakya ve Ege’de etkili olacak gök gürültülü sağanak, kısa sürede Marmara’nın tamamına yayılacak. İstanbul başta olmak üzere batı şehirlerinde yağış bekleniyor.

Hafta sonu tüm yurtta sağanak var

Cumartesi ve pazar günleri yağışlı sistemin etkisi genişleyerek tüm Türkiye’yi kapsayacak.

İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’de kuvvetli sağanak

Batı bölgelerde 5-8 derece ani sıcaklık düşüşü

Pazar günü yağışların doğuya kayması

bekleniyor.

Doğu için çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu’daki yüksek kesimler için kritik bir uyarı yaptı.

Artan sıcaklıkların kar erimesini hızlandırabileceği, bu durumun da çığ riskini artırabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Uzmanlardan hafta sonu uyarısı

Uzmanlar, özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşların ani yağışlara ve sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

Ani sağanaklar, yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ihtimaline karşı tedbirli olunması öneriliyor.