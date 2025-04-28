İki etap halinde düzenlenen programda Mahir Ünal, gençlere hitap ederek bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Şehir ve Kültür konusuna değinen Ünal, modern şehircilik, kültürel mirasın korunması ve medeniyetin gelişimindeki rolü üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Programın ikinci bölümünde ise gençlerden gelen soruları yanıtlayan Ünal, samimi ve ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, “Bilgiyle dolduk, ilhamla güçlendik” ifadelerine yer vererek, programa katılan Ünal’a ve gençlere teşekkür etti.

Bu etkinlik, gençlere bilgi paylaşımı ve motivasyon sağlama açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal’ın aktardığı bilgilerden büyük bir memnuniyetle ayrıldı.