64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal, Van'da düzenlenen AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Mahir Ünal, katılımcılara hitap ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Parti politikalarının ilkelere dayandığını ve liderlik anlayışlarının bu doğrultuda şekillendiğini belirtti.

Kongrede, partililerin oylarıyla Ümit Kanan, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı olarak seçildi.

Kongreye, MKYK Üyesi Mahir Ünal’ın yanı sıra, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu başta olmak üzere, teşkilat üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.