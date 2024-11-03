AK Parti Osmaniye Merkez ilçe 8.Olağan Kongresini tamamladı. Düzenlenen Kongreye AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal’da katılım sağladı. Şehit Mehmet Karaçatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen kongrede, Merkez İlçe Başkanı Alparslan Karaca oldu.

AK PARTİ MKYK Üyesi Mahir Ünal, burada yaptığı açıklamada, Osmaniye’de partililerle olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek göreve yeni başlayan İl ve İlçe başkanlarına başarılar diledi.

Ünal, “Siyaset yukarıdan aşağı hafızadır. Eğer siyaset yapıyorsanız bir hafızanızın olması gerekir. Yani Türk siyasi tarihini, Türk demokrasi tarihini çok iyi bilmeniz gerekir. O yüzden bugün biz kimiz? sorusunun cevabı üzerinde biraz durmak istiyorum. Biz bu siyaseti neden yapıyoruz sorusu üzerinde biraz durmak gerekiyor. Yıllarca bu siyasetin bulaşık bir şey olduğunu anlattılar değil mi? Dediler ki siyasete bulaşma. Neden? Çünkü siyasetin bulaş bir şey olduğunu ısrarla toplumun bilinçaltına işlemek istediler. Neden? Çünkü siyaset millet iradesini sandıkta teslim alıp devlete yansıtma işidir. Siyaset, millet iradesini temsil eder. Burada temel soru şudur. Devletle ilgili kararları kim verecektir? Devletle ilgili kararları millet iradesi mi verecek yoksa devletle ilgili kararları kendisini milletin üzerinde gören vesayet odakları mı verecektir. Şimdi başında konuşmanın dedim ya hafıza önemlidir. Bu vesayet odakları ne diyordu, Cumhurbaşkanının nasıl olacağından kılık kıyafete milletin iradesinin dışında kendi vesayetlerini uyguluyorlardı. Biz geldik ve 22 yılda bu vesayet odaklarının oyunlarını bozduk. Her alanda milletin iradesini hakim kıldık.” diye konuştu.

Ünal, Osmaniye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i makamında ziyaret etti. Ardından 8. Olağan Toprakkale İlçe Kongresi'ne katılarak teşkilat üyelerine ve hemşehrilerine hitap etti. Programın devamında Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz'ı ziyaret eden Ünal, Başkan Uyutmaz'ı tebrik ederek başarılar diledi. Son olarak Maraşlılar Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Ünal, burada hemşehrileriyle bir süre sohbet etti.