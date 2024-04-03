AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangın nedeniyle son derece üzgün olduklarını ifade eden Çelik, olayın hem Adalet hem İçişleri Bakanlıkları tarafından takip edildiğini aktardı.

Olayla ilgili tüm ihtimal ve ihbarların değerlendirildiğini söyleyen Çelik, "İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz. İlk başta bir sayı açıklanmıştı ama binanın içinde olanlar olduğu için maalesef can kaybı sayısı arttı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dönüm noktası olacak"

31 Mart seçimlerden sonraki ilk MYK'nin seçimleri değerlendirmek üzere tek gündemle toplandığını aktaran Çelik, "Seçimler demokrasi tarihimize yakışan bir olgunlukla, demokrasi geleneğimize yakışan bir çerçeve içerisinde geçmiştir." dedi.

Seçimler için emek veren görevlilere ve partililere teşekkür eden Çelik, seçimlerin bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhur İttifakı teşkilatlarının büyük bir işbirliği içinde çalıştığını belirten Çelik, seçilen tüm adayları tebrik etti.

Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Her seçimin demokrasimizi kökleştiren, kurumsallaştıran bir yanı da vardır. Bütün bu kökleştirme ve kurumsallaştırma neticesinde demokrasimiz bu seçimler vasıtasıyla güç kazanmıştır. Demokrasimiz bir kere daha kökleşmiştir ve sonuç olarak kazanan demokrasinin gerçek sahibi olan milletimiz ve vatandaşlarımız olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız, siyaset kurumuna dönük takdir ve uyarılarını sandık yoluyla gerçekleştirirler. Vatandaşlarımızın sandık yoluyla verdiği bu mesajlar, takdir ve uyarılarını bu şekilde gerçekleştirmeleri Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken şimdiye kadar olduğu gibi en büyük gücü olmaya devam edecektir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını en net, en derinlemesine bir şekilde okuyacağımızı, ele alacağımızı ifade ediyoruz. Her seçim olduğu gibi 31 Mart önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz yol ve üreteceğimiz siyasetler açısından bir dönüm noktası olacaktır."

"Derinlemesine ele alacağız"

Şimdiye kadar 18 kez seçimlerde milletin huzuruna çıktıklarını ifade eden Çelik, "Bu seçimde yüksek teveccüh gösterilen yerlerde daha iyisini yapmak için, bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti çok güçlü bir şekilde göstereceğiz. Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu yerlerle ilgili olarak da verilen mesajı, sonucun niçin böyle olduğunu, milletimizin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız." dedi.

Milletin var ettiği bir parti olduklarını aktaran Çelik, sadece yönetime gelirken milletin sesini dinleyip yönetime geldikten sonra başka seslere kulak açmadıklarını, milletin sesini hep dinlediklerini vurguladı.

"Uygun siyasetler üretmeye devam edeceğiz"

Çelik, takdir gören doğruları artırmak için değerlendirmeler yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Milletimiz, arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerlerde uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır, itirazları vardır, bunların hepsi başımızın gözümüzün üzerindedir. Bu mesajı bütün boyutlarıyla almak ve değerlendirmek bizim boynumuzun borcudur, demokratik anlayışımızın gereğidir, milletin mesajını almak siyasi namusun bir gereğidir. Bu mesajı doğru şekilde almak, milletimizin itirazlarını, uyarılarını yerli yerince değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek, tüm mesajları alınacağı bir şekilde, buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir."

AK Parti'nin sahibinin millet olduğunu dile getiren Çelik, milletin verdiği mesajın kendileri için yol haritası olduğunu bildirdi.

Milletin verdiği mesajın sandık sandık değerlendirildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Esas olan sokağın sesini en doğru şekilde dinlemektir. Vatandaşımız irade gösterdiği zaman buna teslim oluruz, bunu büyük bir hürmetle karşılarız, buna dönük olarak itirazımız ve eleştirimiz olamaz. İtiraz hakkı, eleştiri hakkı, uyarı hakkı millete aittir. Bunu dinlemesi gereken kurum da siyaset kurumudur, siyasi partilerdir. Milletimizin ortaya koyduğu gerileme ifade eden sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımızdan, siyaseti önümüzdeki dönemde milletimizin taleplerine, vatandaşımızın uyarlarına göre yapılandıracağımızdan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın."

Çelik, milletin sandık yoluyla verdiği mesajın önemli bir yol gösterici olduğunu ve bu mesajı hürmetle karşıladıklarını vurguladı.

Bu mesajın en kapsamlı şekilde değerlendirileceğini ifade eden Çelik, bu çalışmaları, il, ilçe, mahalle bazlı yürüteceklerini ve vatandaşın mesajlarının AK Parti siyasetine yön göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Çelik, demokratik bir tutumla, demokrasiyi korumaya, güçlendirmeye, milletle aynı istikamet doğrultusunda hareket etmeye verdikleri önemi bundan sonra devam ettireceklerinin altını çizerek "Farklı toplumsal kesimlerin verdiği mesajlar var. Bu mesajlar yerli yerine oturtulacak, doğru bir şekilde değerlendirilecek, AK Parti genel merkezinden, bütün yetkili kurullarımızdan başlayarak, illerde, ilçelerimizde en ufak birimlere kadar bütün siyaset tarzımıza sirayet edecektir." diye konuştu.

"Millet eksenli siyaset' siyasi hareketimizin iliklerine işlemiştir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, milletin verdiği desteğin yanında uyarılarına, eleştirilerine ve itirazlarına da müteşekkir olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim daha doğrusunu yapmamız için en büyük yol göstericimiz, pusulamız olmaya devam edecektir. Burası milletin kurduğu bir partinin genel merkezidir ve gereği ona göre yapılacaktır. Bütün birimlerimiz çalışmalarına bu çerçevede başlamıştır. Bu MYK'da da Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj; milletin talebi doğrultusunda, millet eksenli siyaseti yeni dönemde daha da güçlendirmek için yapılması gerekenlerin hepsinin ele alınması, özeleştiriden başlayarak bütün verilen mesajların doğru bir şekilde değerlendirilmesi şeklindedir.

Genel Başkan'ımızın, Cumhurbaşkanı'mızın her zaman vurguladığı 'millet eksenli siyaset' bizim siyasi hareketimizin iliklerine işlemiştir, DNA'sı olmuştur, bundan sonrasında böyle olmaya devam edecektir."

"Yeni Anayasa, gelecek nesillere borcumuzdur"

Türkiye'nin seçim sürecini tamamladığına işaret eden Çelik, "Dolayısıyla 4,5 yıldan daha fazla bir zaman için Türkiye'nin önünde bir seçim gündemi yok. Hem iç politikada hem dış politikada güçlü bir siyaset oluşturmaya devam edeceğiz. Millet eksenli bu siyaseti, Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi, daha güçlü etkiler ve tesirler yaratabilmesi için güçlü bir siyasete dönüştürmeye devam edeceğiz." dedi.

Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokratik reformlar, her zaman gündemimizde olacak. Sistemde aksayan yerlerin düzeltilmesi bakımından bu reformlar yapılacak. Yeni Anayasa, gelecek nesillere borcumuzdur, bununla ilgili çalışmalar yapılacak. Farklı toplumsal kesimlerin durumlarının iyileştirilmesine dönük olarak uyguladığımız güçlü ekonomik programın sonuçlarını aldıkça, onların durumlarının iyileştirilmesine dönük adımlar atmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinin yeniden ihya edilmesi, oradaki hayatın tamamen normale dönmesi, yaraların sarılması en önemli gündemimiz olmaya devam edecek."

Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli gündem maddesinin Gazze olduğunu, terörle mücadelenin de asli gündemleri olmaya devam edeceğini söyledi.

"Seçilen belediye başkanlarını tebrik ediyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bütün partilerden seçilen belediye başkanlarını tebrik ediyoruz ve onların milletimiz için hayırlı işler üretmesini temenni ediyoruz. Milletimiz için yapacakları hayırlı işlerde onlara destek olacağımızı buradan net bir şekilde ifade etmek isterim. Tabii demokratik yolla, meşruiyet içinde seçilmiş olmak son derece önemlidir, kıymetlidir. Bu çerçevede doğru işlere imza atmaları, millet iradesinin hakkını vermeleri anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.

MYK'nin Seçim İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Strateji Heyeti Başkanlığının sunumları çerçevesinde, bütün boyutlarıyla seçim süreci ve seçim sonuçlarını ele almaya devam ettiğini aktaran Çelik, bütün birimlerin de öncelikli gündeminin bu olduğunu, bu konuda raporlar oluşturulacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını dile getirdi.

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırım ve katliamlardan biri"

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasında, Gazze'de yaşananlara da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gazze'de Şifa Hastanesi'nin etrafında bulunan ölü insan bedenleri, cesetler İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı bir kere daha, net bir şekilde göstermiştir. Bu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük etnik temizlik, soykırım ve katliamlardan bir tanesidir. Bunu bir kere daha lanetliyoruz ve bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının uygulanması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istediği ek tedbirlerin hemen harekete geçmesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz."

Sandıklara gidip oy kullanarak demokrasiye güç veren, oyların hatasız sayılması için sandık başlarında bekleyen bütün partilerden vatandaşlara da teşekkürlerini ileten Çelik, kazananın 85 milyon vatandaş, demokrasi olduğunu kaydetti.

Soru-cevap

AK Parti Sözcüsü Çelik, bir gazetecinin, "Van'da yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine, bu konunun, il seçim kurulunun takdirinde ve yasal mevzuatla ilgili olduğunu belirtti.

Çelik, memnu hakların iadesi konusunda gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulunun böyle bir kararı aldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu, siyasi alanın müdahale ettiği, hükümet alanının müdahale edebileceği bir alan değil. Burada İl Seçim Kurulu yetkili daha sonra da YSK en nihai karar merci olarak yetkili. İtiraz edeceklerse yapacakları itiraz mekanizmaları bellidir. Demokratik tepkimizi gösterelim deniliyor, sonra sokaklar yakılıp yıkılmaya başlanıyor ve polise saldırı oluyor. Demokratik tepkiyi göstermek herkesin hakkıdır ama bunu şiddet olaylarına dönüştürmenin demokrasiyle bir bağı yoktur."

"MYK'de sadece seçim gündemi değerlendirildi"

"Bugünkü toplantıda kongre süreci ele alındı mı? MYK'de bir değişiklik bekleyelim mi?" soruları üzerine Çelik, MYK'de sadece seçim gündemi değerlendirildiğini, bununla ilgili herhangi bir şekilde bir kongre sürecinin ya da başka bir şeyin konuşulmadığını belirtti.

Çelik, "Muhalefetten erken seçimle ilgili bazı çağrılar geliyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, bu çağrıların mantığının olmadığını, genel seçimin 14 Mayıs-28 Mayıs 2023 sürecinde yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 5 yıllık yetki sahibi ve kalan dönemde de 4,5 yıldan fazla sürenin olduğunu hatırlattı.