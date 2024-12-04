Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin “30 kilometre derinlikte ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsade etmeyeceğimizi ifade diyoruz. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok” dedi.

Bizim pozisyonumuz açıktır; İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki kurallara uyulsun, iki M4-M5 Karayolu’nun 6 kilometre kuzey ve güney gerinliği korunsun şeklindeydi. Maalesef rejim ve diğer unsurların saldırıları neticesinde şimdiye kadar defalarca uyarmamıza rağmen bu tablo ortaya çıkmıştır.

Rejimin birtakım yerleri kendi kendisine gidip terör örgütüne teslim ettiğini görüyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç’te terör varlığı istemiyoruz. 30 kilometre derinlikte ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsade etmeyeceğimizi ifade diyoruz. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok.