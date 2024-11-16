Kongrede açıklamalarda bulunan Ünal, AK Partide mevki ve makamın olmadığını görev ve sorumluluk olduğunu söyleyerek önemli mesajlar verdi.

Öte yandan Siyasetin yıllarca itibarsızlaştırıldığını vurgulayan Ünal, Devletle ilgili kararların Millet iradesi doğrultusunda alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü iradesine değinen Ünal, Erdoğan’ın AK Parti kadrosuyla daha güçlü bir yol aldığını söyleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

AK Parti’nin bölgesel sorunlarla ilgili olan hedeflerine de değinen Ünal, en büyük sorunun terörle mücadele olduğunu ifade ederek siyaset alanında terörü savunanlara eleştirilerde bulundu.

Kongrede AK Parti Erciş ilçe Başkanı Abidin Çalışkan’da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ünal’a hediye takdim etti.