Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, Büyükşehir Belediyesi ve Emlak Konut iş birliğiyle Milli İrade Meydanı’na kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Milletvekili Kirişci, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Milletvekili Debgici de Tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

Milletvekili Dr. Tuba Köksal ise Mübârek Ramazan ayı beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirsin. dedi.

İl Başkanı Muhammet Burak Gül de Ramazan’ın huzur ve kardeşlik getiren ruhuna vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.