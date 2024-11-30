KAHRAMANMARAŞ (AA) - TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "6 Şubat gibi asrın değil tarihin yazdığı en büyük felaketin üzerinden 21 ay geçti biz 5. kura töreni ile sadece Kahramanmaraş için 28 bin hak sahibine konutlarını teslim etmiş olduk." dedi.

Partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Kirişci, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugün hamdolsun iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. 6 Şubat gibi asrın değil tarihin yazdığı en büyük felaketin üzerinden 21 ay geçti. Biz 5. kura töreniyle sadece Kahramanmaraş için 28 bine yaklaşan konutları hak sahiplerine teslim etmiş olduk. Bu gerçekten çok büyük başarı, büyük bir kazanç." ifadelerine yer verdi.

Kirişci, deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısının 155 bini aştığını ve bunları yapmanın kolay bir şey olmadığını anlatarak, "28 bin konut için Kahramanmaraş'ta birer sıvacı, birer boyacı aransa bulmak mümkün değil. Hamdolsun yaparsa AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yapar. AK Parti çatısı altında bugüne kadar milletimize hizmet etmiş, emek vermiş, alın teri dökmüş tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde doğruluktan, dürüstlükten ve samimiyetten asla taviz vermeden milletin emanetine sahip çıktığını söyledi.

AK Parti'de millete hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını dile getiren Görgel, "6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın eşsiz gayreti ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Allah'ın izniyle gecemizi gündüzümüze katarak birkaç yıl içerisinde bu şehri çok daha yaşanılabilir, eskisinden çok daha güçlü bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgel, kongre sonrası görev alacak il başkanına ve parti teşkilatına başarılar diledi.