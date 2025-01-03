İSTANBUL (AA) - Ak Yatırım, Türkiye'deki 10. şubesini Gaziantep'te hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım, Gaziantep'te açtığı yeni şubeyle sermaye piyasalarındaki etkinliğini genişletmeyi amaçlıyor.

Şirket, bu şube aracılığıyla yerli ve yabancı piyasalarda hisse senetleri, vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP), varant gibi çeşitli yatırım araçlarında yatırımcılara hizmet sunmayı hedefliyor. Ayrıca şirket, yıllara dayanan bilgi birikimiyle bölgedeki yatırımcılara yakın bir ilişki kurmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Gaziantep'in üretkenliği ve iş dünyasındaki dinamik yapısının kendilerini bu şehre yatırım yapmaya teşvik ettiğini belirtti.



Erdoğmuş, "Gaziantep şubemizi açarak da bunun için önemli bir adım atmış oluyoruz. Dinamik ekonomisiyle öne çıkan Gaziantep'e katkı sağlamak ve bölgedeki yatırımcılara daha yakın olmak için buradayız. Yeni şubemizle birlikte, bölgedeki ekonomik büyümeye katkıda bulunarak yatırımcılarımızın başarılarına ortak olmayı hedefliyoruz. Ak Yatırım ve Gaziantep için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

