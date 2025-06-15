Kahramanmaraş’ta sağlık alanında önemli bir başarıya imza atan Doç. Dr. Bahtiyar Muhamammedoğlu, nadir görülen akalazya hastalığının tedavisinde sağladığı başarılarla dikkat çekiyor. HG Hospital bünyesinde görev yapan Muhamammedoğlu, yüzbinde bir görülen ve ciddi yutma güçlüğüne yol açan bu rahatsızlığın cerrahi tedavisinde ileri düzey tekniklerle hastaları tedavi ediyor. Akalazya, yemek borusunun alt ucundaki kasların yeterince gevşememesi sonucu katı ve sıvı gıdaların geçişini zorlaştıran, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Bu alanda geleneksel yöntemlerin ötesine geçen Doç. Dr. Muhamammedoğlu, son yıllarda dünya genelinde öne çıkan Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemini başarıyla uygulayarak Kahramanmaraş’ta önemli bir fark yaratıyor.

Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla birçok hastayı sağlığına kavuşturan Muhamammedoğlu, yalnızca Kahramanmaraş’tan değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastaları da tedavi ediyor. Özellikle endoskopik tedavi yöntemleri sayesinde hastalar, ameliyat sonrası kısa sürede normal beslenme düzenlerine dönebilme imkânı buluyor.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhamammedoğlu’nun gerçekleştirdiği bu başarılı uygulamalar, hem bölge halkı hem de sağlık camiası tarafından takdirle karşılanırken, Kahramanmaraş’ı sağlık turizmi açısından da cazip hale getiriyor.