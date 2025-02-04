İSTANBUL (AA) - Akbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü "Güzel Yarınlar Hareketi" kapsamında, deprem bölgesindeki gençlerin eğitim ve gelişim yolculuklarına destek vermeyi sürdürüyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, kasımda Malatya İnönü Üniversitesi'nde başlayan Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Adıyaman durağında da üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. Gaziantep'e ulaşan proje, üniversite öğrencilerine sanat, teknoloji ve iletişim odaklı atölyeler sundu.



Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı'nda faaliyete geçen gençlik merkezi, kısa sürede öğrencilerin buluşma noktası haline geldi. Sanat, teknoloji ve iletişim atölyelerine katılan gençler hem sosyal becerilerini geliştirdi hem de yeni hedefler belirleme fırsatı yakaladı.

Öğrenciler, "3D Yazıcı Atölyesi"nde öğrendikleri programlar aracılığıyla günlük yaşamda kullanabilecekleri figürler ve aksesuarlar tasarlarken, "İletişim Atölyesi"nde ise kendilerini doğru ifade etmek ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmek için destek aldı.

Akbank Sanat gönüllülerinin düzenlediği Kısa Film Atölyesi'nde ise öğrenciler, senaryodan çekim sürecine kadar tüm adımları üstlenerek toplumsal farkındalık yaratan kısa filmler hazırladı. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Malatya ve Adıyaman'da düzenlenen 275 atölyede 5 bine yakın öğrenciye ulaştı.



- Bir sonraki durak Hatay

Güzel Yarınlar Hareketi, 2025'te toplamda 12 bin üniversite öğrencisine ulaşmayı hedefliyor. Program kapsamında, gençlerin akademik ve mesleki beceriler kazanmasının yanı sıra psikolojik dayanıklılık, akran zorbalığı ile mücadele ve kaygı yönetimi gibi konularda desteklenmeleri amaçlanıyor.



Hareket, Gaziantep Üniversitesi'nin ardından Hatay Antakya ve Hatay İskenderun'daki üniversite kampüslerinde öğrencilerle buluşmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattıkları Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'ni depremden en çok etkilenen illerde gençlere umut, destek ve rehberlik sunmak amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte tasarladıklarını belirtti.

Alakoç, gençlerin eğitimine ve gelişimine verdikleri önemi, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olarak gördüklerini vurgulayarak, güçlü bir toplum yaratmanın yolu,nun gençlerin potansiyelini açığa çıkarmaktan geçtiğini kaydetti.

Alakoç, programın ilk döneminde konteyner kentlerde yaşayan gençlerin eğitimden sosyal yaşama entegrasyonuna kadar birçok alanda destek almalarını sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Onlara güvenli ve ilham veren öğrenme alanları sunmaya çalıştık. İkinci dönemde Malatya'nın ardından Adıyaman Üniversitesi'ndeki gençlerle buluştuk ve şimdi de Gaziantep Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geliyoruz. Şimdiye dek 5 bine yakın üniversiteli gence ulaştık ve bu sayı her gün artıyor. İnsan odaklı sürdürülebilirlik anlayışımızla, toplumun her kesiminde ve hayatın her alanında pozitif bir etki yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz."