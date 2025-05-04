Geleneksel ve modern tatları bir araya getiren Akdo kahvaltısı, 5 yıldızlı otelleri aratmayacak şekilde özenle hazırlanıyor. Sürekli tazelenen ve yenilenen açık büfe, misafirlerin her zaman en taze ve kaliteli ürünleri deneyimlemesini sağlıyor.

Akdo, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kahvaltı menüsünü zengin içeriklerle sunuyor. Maraş’a özgü yöresel lezzetler, peynir çeşitleri, sıcak hamur işleri, taze sebzeler ve özel reçellerle donatılan kahvaltı, güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

Misafirler, konforlu ve şık ortamda kahvaltının tadını çıkarırken, Akdo’nun kaliteli hizmet anlayışı ile ağırlanıyor.