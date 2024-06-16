Kurban Bayramı geldi çattı. Adı üstünde bayramın adı kurban olunca akla ilk gelenlerden biri kavurma oluyor. Peki, ama özellikle de bayramın ilk günü en çok rağbet gören kavurmayı yapmayı biliyor muyuz? Kültürümüzde gelenek halini alan kavurmanın etinin ilk gün dinlendirilmesi sağlık açısından çok önemli

Eğer bayramı sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız, Akdo Saray şubesi Usta öğreticisi Alaattin Yurther’in bu altın değerindeki tavsiyelerine uymalısınız.

Kurban kesildikten sonra etin birkaç saat dinlendirilmesi önemlidir. Taze kesilmiş etin dinlendirilmesi, etin yumuşamasını sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Bu nedenle, kavurma yapmadan önce etin dinlenmesine özen gösterin.

Kavurma için genellikle kuzu veya dana etinin but ve sırt kısımları tercih edilir. Bu bölgeler daha az yağlı ve lifli olup, kavurma için ideal lezzeti ve dokuyu sağlar.

Eti küçük küpler halinde doğrayın. Küçük parçalar, eşit şekilde pişer ve lezzetini daha iyi korur. Ayrıca, bu yöntemle etin iç kısmı da tam kıvamında pişer.

Kavurma yaparken, etin kendi yağını kullanmak en iyisidir. Eğer et çok yağsız ise, bir miktar kuyruk yağı veya tereyağı ekleyerek lezzet katabilirsiniz. Bu, etin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Eti yüksek ateşte mühürleyin. Bu, etin suyunu içinde hapsederek lezzetini korur.

Mühürlemenin ardından ateşi kısarak etin yavaşça pişmesini sağlayın. Kapağını kapalı tutarak etin suyunu salmasını ve çekmesini bekleyin.

Baharatları ve tuzu, pişirmenin son aşamasında ekleyin. Tuz ve baharatların pişirme sırasında eklenmesi, etin sertleşmesine neden olabilir. Genellikle karabiber, kekik ve pul biber gibi baharatlar tercih edilir.

Usta öğretici ALAADDİN YURTHER’den Kavurma Tarifi

Malzemeler:

- 1 kg kuzu veya dana eti (but veya sırt kısmı)

- 2 yemek kaşığı tereyağı veya kuyruk yağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. **Eti Hazırlayın:** Etleri küçük küpler halinde doğrayın ve birkaç saat dinlendirin.

2. **Yağı Eritin:** Tereyağını veya kuyruk yağını geniş bir tencerede eritin.

3. **Eti Mühürleyin:** Yüksek ateşte etleri tencereye ekleyin ve hızlıca mühürleyin.

4. **Kısık Ateşte Pişirin:** Ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın ve etin suyunu salmasını bekleyin. Et suyunu çekene kadar pişirin.

5. **Baharatları Ekleyin:** Pişirmenin son aşamasında tuz ve baharatları ekleyin, birkaç dakika daha pişirin.

6. **Servis Yapın:** Kavurmayı sıcak servis yapın.

Bu tarif ve tavsiyelerle hazırlayacağınız kavurma, bayram sofralarınızı şenlendirecek ve sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacaktır. Afiyet olsun!