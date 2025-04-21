Şehrin simgelerinden biri haline gelen Ali Kayası Cam Teras, bu kez lezzetin ve gösterinin büyüsüyle taçlandı.

Akdo’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen dondurma şovu, ziyaretçilere hem görsel hem de damaklarda iz bırakan unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Doğayla iç içe, yükseklerde süzülen Cam Teras’ın üzerinde gerçekleşen bu özel etkinlik, izleyenleri adeta büyüledi.

Gökyüzüne komşu bu eşsiz noktada, ustaların hünerli ellerinden çıkan dondurma şovu alkış yağmuruna tutulurken, hem yerli hem yabancı turistler etkinlikten büyük keyif aldı.

Ayrıca bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente Gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Thy Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yönetim kurulu üyeleri ve kent protokolü de gerçekleştirilen şovda ziyaretçilere dondurma ikramında bulundu.

Şov boyunca Akdo’nun meşhur Maraş dondurması, geleneksel sunumu ve eğlenceli gösterileriyle bir kez daha gönülleri fethetti.

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtma misyonunu sürdüren Akdo, bu etkinlikle sadece dondurma değil, aynı zamanda bir şehir aşkını da vitrine taşıdı.