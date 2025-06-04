Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik dağıtım hizmeti sunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Şirket, bayram süresince enerji arzında herhangi bir kesinti yaşanmaması için sahada görev yapacak ekiplerini güçlendirerek tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Bayram boyunca olası arıza ve kesintilere hızlıca müdahale edebilmek adına toplam 103 araç ve 285 personel, AKEDAŞ sorumluluk bölgesinde 7/24 esasına göre görev başında olacak. Teknik ekipler, arıza yönetim merkezleri ile koordineli şekilde çalışarak tedarik sürekliliğini sağlamak amacıyla hazır bulundurulacak.

AKEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirebilmesi adına tüm ekiplerimiz sahada olacak. Hizmet bölgemiz olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tüm teknik ve operasyonel önlemleri aldık. Tüketicilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden bize 7 gün 24 saat ulaşabilirler." denildi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., bayram süresince hızlı müdahale ile tüketici memnuniyetini esas alarak hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edecek.