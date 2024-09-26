Kahramanmaraş'ta yaklaşık 520 bin, Adıyaman'da ise 223 bine yakın aboneye hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., her iki ilde de toplamda 1.200 sanayi tesisine elektrik temin ediyor.

Tüketici memnuniyetini artırmayı hedefleyen AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak web ve mobil uygulamalarını yeniledi.

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., yenilenen uygulamalarında, kullanıcı dostu arayüzleri ve genişletilmiş fonksiyonlarıyla müşterilerine daha hızlı, kolay ve etkili bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş., tüketicilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek için internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yenileme işlemleri gerçekleştirdi. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin yaptığı bu yenilikler aynı zamanda şirketin dijitalleşmeye verdiğini önemi ve tüketici memnuniyetini artırmaya yönelik attığı adımları da gösteriyor. Yeni özelliklerle donatılan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. web ve mobil uygulamalarını tanıtan AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Bilgi Teknolojileri Uzmanı Mustafa Geçimoğlu enerji tüketimi ve fatura yönetimi konusunda tüketicilere çeşitli kolaylıklar sağlANDIĞINI ifade etti.

Ayrıca Geçimoğlu konuşmasının devamında Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Web ve mobil uygulamaları içerisinde yapılan yenilikleri şu şekilde anlattı:

Fatura ödeme işlemleri kolaylaştırıldı

Yapılan düzenlemelerle kullanıcılar, güvence bedelini uygulama üzerinden sorgulayabilecek. Octet ve Moka gibi yeni ödeme seçenekleri ile ödeme süreçleri daha pratik hale getirildi. Farklı aboneliklere ait borçlar ödenebilecek. Aylık tüketim kıyaslama grafikleri sunularak kullanıcıların enerji tüketimlerini daha iyi analiz etmeleri sağlanacak. AKEDAŞ Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu bankalar listelenerek kullanıcıların fatura ödeme işlemleri kolaylaştırıldı. En yakın şubeden randevu alınarak abonelik veya fatura ödeme işlemleri hızlandırıldı. Aboneler, borçlarını hızlıca sorgulayıp ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Faturalar e-posta veya e-fatura olarak alınabilecek. Fatura son ödeme tarihinin yaklaşırken müşterilere bildirim gönderilecek.

Talep ile şikâyetler takip edilebilecek ve hızlı çözüm sağlanacak

Kullanıcının konumuna göre en yakın şube harita üzerinden görüntülenebilecek. Abonelik feshi sonrası müşteriye tazmin edilecek bedel uygulama üzerinden görüntülenebilecek. Tasarruf önerileri ve tüketici işlem merkezlerindeki hizmetlerle ilgili bilgilendirici videolar eklendi. Kahramanmaraş'ın simgelerinden Uludaz Tepesi'ni temsilen Uğur Böceği ikonu uygulamaya dâhil edildi. Ev veya ofis içerisindeki cihazların KW tüketimi hesaplanarak enerji verimliliği sağlanmasına katkı sunulacak. Yeşil enerji kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılarak, aboneler sürdürülebilir enerji kullanımına teşvik edilecek. Tüketicilerin işlem merkezine gelmeden gerekli form ve belgeler hazırlanarak İşlemler hızlandırıldı. Çağrı merkezi sistemi üzerinden oluşturulan talep veya şikâyetler, takip edilebilecek ve daha hızlı çözüm sağlanacak.

Editör: Yunus Firdevsoğlu