Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, takımın gidişatıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve gündeme dair sorular yanıtlandı.

Başkan Akarca, kulüple ilgili sosyal medya ve diğer platformlarda dolaşan iddialara açıklık getirerek şunları söyledi:

"Kulübümüzle ilgili bazı asılsız iddiaların dolaştığını üzülerek görüyoruz. Akedaş İstiklal Spor olarak, şeffaflık ve dürüstlük ilkesinden hiçbir zaman ödün vermedik. Tüm çalışmalarımız, takımımızın başarısı ve Kahramanmaraş’a spor alanında değer katmak için sürdürülüyor."

Başkan Akarca, takımın mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi paylaşırken, basın mensuplarından gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

Toplantıda ayrıca kulübün genç yeteneklere verdiği önem ve sosyal sorumluluk projeleri vurgulandı.

Program sonunda Başkan Akarca, basın mensuplarına teşekkür ederek sporun kitlelere yayılmasında medyanın kritik bir rol üstlendiğini dile getirdi. Toplantı, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.