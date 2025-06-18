Akedaş İstiklalspor, yeni sezonda takımın başına tecrübeli teknik direktör Bayram Bektaş'ı getirdi. Düzenlenen imza töreninde Bektaş, kendisini Akedaş İstiklalspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, imza töreninde yaptığı açıklamada yeni hocanın şehre ve camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Bayram Bektaş hocamızın tecrübesiyle hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şehrimize ve camiamıza hayırlı olsun,” dedi.

Yeni teknik heyetle birlikte Akedaş İstiklalspor’un, yeni sezonda başarı grafiğini yükseltmesi hedefleniyor. Taraftarlar da yeni teknik direktörle birlikte takımlarının daha güçlü bir performans sergilemesini bekliyor.