Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, kazandığı şampiyonluğu 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden futbolcu arkadaşlarına adadı. Antalya’da oynanan final maçının ardından kente dönen kırmızı-beyazlı ekip, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Futbolcular ve teknik heyet, depremde vefat eden takım arkadaşları Abdulkadir Dişbudak’ın kabrine kupayı bırakıp dua etti. Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, “Bir hayalimizi gerçekleştirdik, bu şampiyonluk bizim için çok anlamlı” dedi.

Teknik Direktör Ramazan Çelik, kupanın ötesinde duygusal bir bağ yaşadıklarını vurgularken, kaptan Kamil İçer ise “Bu zaferi depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımız için aldık” ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Ramazan Kaplan da kupayı, hayatını kaybeden Burhanettin Sever, Saruhan Bolat, Hakan Doğan, Taner Kahriman ve Abdulkadir Dişbudak’a ithaf ettiklerini belirtti.