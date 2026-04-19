NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, kendi sahasında Ankara Demirspor’u ağırladı.

Karşılaşma öncesinde, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayda hayatını kaybedenler için anlamlı bir anma töreni düzenlendi. Futbolcular orta sahada bir araya gelerek saygı duruşunda bulunurken, tribünlerde yer alan taraftarlar da bu anlara eşlik etti. Statta kısa süreli sessizlik hâkim olurken, duygusal anlar yaşandı.

Mücadelenin ilk yarısı iki takımın da temkinli oyunuyla geçerken, yakalanan pozisyonlar gole çevrilemedi ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyuna daha istekli başlayan AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, rakip sahada baskısını artırdı. Geliştirilen ataklar sonucunda gelen gollerle ev sahibi ekip üstünlüğü ele geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor avantajını korumayı başaran temsilcimiz sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, önemli bir galibiyete imza atarken 5. Sıradaki yerini korudu, Play Off’ta mücadele edebilmek için Soma deplasmanında yapacağı maça odaklandı.