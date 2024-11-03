TFF 3. Lig'in dokuzuncu haftasında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Yeni Ordu Stadyumunda Orduspor 1967 ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz, 25. dakikada Savaş Yorulmaz’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kahramanmaraş İstiklalspor, mücadeleci futboluyla göz doldurdu. Ancak 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle maç 1-1 berabere sonuçlandı. Temsilcimiz, galibiyeti son dakikalarda kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR