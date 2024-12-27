ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Osmaniye'deki Sarıtepe Hibrit Güneş Enerjisi Santrali projesinin ilk fazı olan santral, ticari enerji üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025’in sonunda toplam 887 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefleyen şirket, hibrit enerji projeleriyle enerji verimliliğini artırarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, hibrit enerji projelerindeki stratejik adımlarını hızlandırıyor. Şirketin bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ tarafından Osmaniye'de hayata geçirilen ve toplamda 12,96 megavat kurulu güce sahip olan Sarıtepe Hibrit GES Projesi'nin ilk fazı, 3,95 megavat kapasite ile ticari enerji üretimine başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılan proje, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

26 Aralık 2024 itibarıyla bağlı ortaklıkları aracılığıyla işletilen yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 703 megavatlık yeşil ve yenilenebilir kurulu güç kapasitesine ulaşan Akfen Yenilenebilir Enerji, planlanan bu yatırımların tamamlanmasıyla 2025'in sonunda yaklaşık 887 megavat kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirket olarak Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda Sarıtepe Hibrit GES Projesi, yenilikçi enerji çözümlerine olan bağlılığımızın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Hibrit enerji sistemlerimizle, enerji üretiminde verimliliği artırırken karbon emisyonlarını düşürerek çevresel etkileri en aza indirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ve yenilenebilir enerji alanında bölgesel lider olma vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.