Marmara Bölgesi’nde hafta sonu hava koşulları sertleşiyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul başta olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Rüzgârın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden eseceği, zaman zaman fırtına, kısa süreli hamlelerle ise kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bu süreçte ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaptığı açıklamada, soğuk ve kar yağışlı havanın yerini daha ılık bir havaya bırakacağını, sıcaklıkların hafta sonu 13-16 dereceye kadar yükselebileceğini belirtti. Ancak artan sıcaklıkla birlikte lodosun etkisini artıracağı vurgulandı.

AKOM ve Meteoroloji yetkilileri; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Pazar gecesi saat 22.00’ye kadar sürmesi beklenen fırtına süresince resmi kurumların uyarılarının takip edilmesi çağrısı yapıldı.