Aksaray’da kan donduran olay, Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında 15 yaşındaki A.K., arkadaşı A.O. ile birlikte motosikletle gezdiği sırada yolda karşılaştıkları akranları Y.K.’nin yanına yaklaştı.

İddiaya göre iki çocuk, Y.K.’den para ve sigara istedi. Ancak Y.K.’nin bu isteği reddederek yoluna devam etmesi üzerine olay kısa sürede şiddete dönüştü.

Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

Motosikletle Y.K.’yi takip eden şüphelilerden A.K., yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların Y.K.’nin başına ve sol omzuna isabet etmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.

Saldırının ardından iki şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yaralı Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Kaçan Şüphelilerin Peşinde

Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.