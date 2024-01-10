Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı!

Aksu TV Genel Müdürü Beyit, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan; kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlenen, doğru bilginin aktarılması ve halkın menfaatinin korunması ilkesinden ayrılmayan, bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.”