Kahramanmaraş’ta Aksu TV sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir erkek sürücünün motosikletin üzerine yatarak seyir halinde ilerlediği anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlatıldı. Görüntülerdeki tehlikeli sürüşün kamuoyunda tepki çekmesi sonrası, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemeler sonucunda sürücünün kimliği tespit edildi. 17 Aralık 2025 tarihinde trafiği ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı belirlenen sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan işlem yapıldı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetim ve işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.